涉用假協議避免分佣　美聯物業5職員提堂

5名美聯物業職員涉嫌使用一份虛假買賣協議及8份虛假租賃協議，試圖以此誤導公司，被控以串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人及代理人意圖欺騙其主事人而使用文件等共10項控罪。5人今天（6日）就控罪在西九龍裁判法院提堂。他們暫時毋須答辯，以待索取法律意見及控方文件，獲准保釋至7月14日再訊，期間各人不准離港及不得接觸控方證人。

涉案5名被告，包括45歲譚振聲及40歲詹皓泰，2人為為美聯物業代理有限公司分行經理；另3名被告則為美聯物業之物業代理，包括39歲林志恒、56歲李崇輝及51歲黃雪梅。他們今天均沒有律師代表。

譚及林同被控3項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。譚另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。詹、李及黃則各被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

控罪指，5名被告於2016年9月1日至2018年6月29日與其他美聯物業物業代理，合作促成一宗租務及5宗買賣交易，客戶同意支付額外代理佣金，惟該5人為避免與該些物業代理攤分額外佣金，而使用一份虛假買賣協議及8份虛假租賃協議誤導美聯物業；有關虛假租賃協議的每月租值共逾32萬元。