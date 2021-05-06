明愛向晴軒遺失理大學生資料　區議員促交代補償方案

明愛向晴軒去年9月被揭發遺失載有121名理工大學學生個人資料的USB，部分檔案未經加密。明愛向晴軒及私隱專員公署近日交代調查結果，但未有向公眾道歉、交代補償方案以及涉事社工的紀律處分等。跟進事件的油尖旺區議員李傲然批評有關組織做法馬虎，反映私隱專員公署的取態消極被動，對市民私隱並不重視。

李傲然合共收到35個理大學生求助，並要求明愛向晴軒及私隱專員公署交代事件，他於4月下旬收到回信。明愛在信中指出，已檢討工作流程及保安措施，訂立詳盡的保障個人資料私隱政策及指引，並加強員工培訓等。有關情緒支援熱線已經停辦，並向理大歸還相關資料。

私隱專員公署則指出，涉事社工沒有依從向晴軒的工作指引，擅自把含有個人資料的檔案儲存在USB中，並帶回家工作，卻意外遺失，而部分資料未有加密。公署已經促請明愛嚴肅跟進，並採取補救措施，如同類事情再發生，才有進一步執法行動。

李傲然批評，兩間機構的回覆不能接受，其中明愛未有詳細交代涉事員工遺失USB的過程、具體涉及甚麼資料，紀律處分，亦未有就此向受影響學生道歉、補償，絕對是敷衍了事，其保障求助人權益的能力也成疑。

而私隱專員公署則接納明愛的調查結果，毋須相關機構負上任何責任，明言明愛再犯才會執法，可見公署對此並不重視。李質疑，公署是否有足夠能力保障港人私隱，抑或只是「無牙老虎」。他認為，公署理應對明愛作出明確警告、公開譴責，甚至罰款，對社會大眾作出警惕，而非任由明愛逃避責任，給予大眾「就算不慎遺失資料，也毋須負責，甚至不用道歉」的印象。

至於多位求助人現階段未有就下一步行動，但不排除集體向明愛索償。