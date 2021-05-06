馬道立否認指國安法條文奇怪　議員指不應令社會出現誤解

終審法院前首席法官馬道立早前曾形容《港區國安法》指定法官的安排為奇怪的條文。但他昨日(5日)突然改口，稱只是引述其他人的想法，但遭到斷章取義，又指自己從來都不評論法律條文。外界質疑真確性，有議員表示馬道立作為終審法院前首席法官，一言一行均會影響司法界，期望他可繼續釋出正確的訊息，不要令社會對國安法有錯誤理解。

馬道立於今年3月出席一個網上論壇時，曾形容國安法關於安排指定法官的條文奇怪。但他昨日出席另一個網上論壇時被問及早前的言論，他回應指當時只是引述社會對國安法的關注，是指有人認為條文奇怪，而非發表個人意見，但有關說法被斷章取義，他更聲稱自己從來都不評論法律條文。他在論壇上提及國安法賦權駐港國安公署，在特殊情況下介入案件對法治的影響，指國安法要求重視及關注《基本法》，認為不能以單一條文評論國安法，最重要是最終法例實踐的情況。

翻查馬道立3月的發言內容，他先提出不少人質疑指定法官的安排「非常奇怪」，因為司法獨立下應由法院自行決定由哪名法官負責審理案件，而非由具有政治背景的人士作決定。馬道立隨後則未有再引述其他人的說法，他指在香港有這條奇怪的指定法官條文，認為是一個重要的問題。

身兼執業大律師的議員容海恩指出，馬道立必定有能力閱讀國安法條文，亦可觀察到國安法已實施接近一年，其運作暢順是不容質疑。容認為若然馬道立現時更改說法、「轉軚」亦不足為奇，又指馬道立的一言一行會對司法界造成影響，期望他可為國安法釋出正確的訊息，否則會令社會對國安法有錯誤理解、出現偏差。