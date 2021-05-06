飲食業料母親節較以往少3成生意　4級制營運模式難執行

母親節將至，飲食業在「疫苗氣泡」下以「ABCD」4級制運作模式營運，有條件下最高可8人一枱與營業至凌晨2時。有業界指適逢節日，市道總比平日生意好，現時訂座率有5成，料生意仍較以往差3成，對於政府今為新操作模式提供彈性，可隨時張貼告示更改運作模式，業界表示由於未有太多員工接種疫苗，加上把食肆劏開的混合模式安排複雜，不少負責人亦寧願「維持現狀」，故措施對生意未有太大幫助，只能繼續呼籲從業員接種。

距離母親節仍有3天，但似乎飲食業仍未有一定起色。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，訂座率普通，以往酒樓舉辦大型聚餐為主，估計因應仍受禁聚令影響，加上有其他食肆推出不同優惠，料當天的生意額只有往年25%，較少75%。對於政府推出「ABCD」運作模式，讓食肆有條件延長營業時間，但蘇萬誠指部分員工年紀大，有血壓高等問題，對接種疫苗有一定考慮、員工難以申請醫生紙等，就算分區實行混合模式，實際執行上不太可行，故餐廳會維持現狀，即4人一枱，營業至晚上10時。

香港餐飲聯業協會會長黃家和，今年母親節的訂座率現只有50%，料整體業界生意會跌3成。對於政府推出4種混作模式，他指由於行業接種沒有很高，估計只有近300間食肆符合所有員工接種第一劑疫苗的條件，可以營業到午夜12時與6人一枱，他更表示現時應暫未有食肆達到最高規格，即員工完成接種兩劑疫苗，客人接種第一劑疫苗的條件，可開放8人一枱與營業至凌晨2時，估計最快亦要在兩周後才會有食肆符合條件。

他表示，現時市民已習慣現時4人一枱的模式，有食肆負責人向他反映，要延長營業條件較複雜，寧願維持現時的模式，故就算政府為新操作模式提供彈性，亦未有特別幫助。不過，他指市場上對有接種疫苗員工有需求，亦有聽聞僱主願意提高兩成薪酬去聘請有打針員工。

政府昨日(5日)就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）下的指示及指明刊憲，在符合「疫苗氣泡」原則的前提下提供彈性，讓已選定運作模式的餐飲場所可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示及指明將由5月6日凌晨零時起生效，直至5月12日（指明期間）。