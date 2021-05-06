黎智英涉欺詐案明年3月區院審訊　控方申請由國安法官審理

官司纏身及正在監獄服刑的壹傳媒黎智英，與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。3人因此被控欺詐罪，裁判法院早前決定將案轉介到區域法院審理，一旦罪成最高可被判監7年。今天（6日）案件首度在區院提訊，控方指本案審訊或會涉及證物呈堂性的爭議，而有關爭議將涉及《港區國安法》，遂申請將案件交由國安法指定法官處理案件，辯方則表示需時察看文件後，才能決定是否有需要進行相關法律爭議。法官陳廣池則將案件押後至今年12月21日提訊，期間待雙方決定是否有法律爭議。案件則排期至2022年3月14日正式審訊，審期25天。

控方表示本案由警方國安處調查，調查仍然繼續，且黎亦正面對《港區國安法》的檢控。其餘兩名被告雖未有被檢控違反《港區國安法》，但於本案審訊時乃會與黎一同處理。此外，控方指本案檢取了大量證物，包括警方去年於壹傳媒大樓及部分被告住所檢取的物品，該些被檢取物品將為案情的一部分。被告等已就檢取證物，向高院提出法律爭議，有關爭議亦由指定法官處理。

控方表示就檢取證物一事，會涉及警方行使《港區國安法》賦予權力作出搜查及檢取的問題；而本案審訊時亦可能會爭議證物可否呈堂，主審法官裁斷時便需要考慮《港區國安法》。若案件非由指定法官審理，便不適合處理據《港區國安法》下檢取的證物的呈堂性，並會令審理的法官為難及造成尷尬。

不過法官就質疑，《港區國安法》列明4類罪行及現有法例下可被考慮為危害國安範疇的罪行，才需要指定法官。控方現以《盜竊罪條例》條例的欺詐罪來作出檢控，「牌面都已唔係國安法」，亦質疑在哪一層面屬國安範疇。法官亦認為證物可否呈堂的爭議，與是否需要由指定法官審理案件是兩回事。法官指控方不應以舉證困難而將《港區國安法》延伸，若控方有感舉證困難，或要作出取捨。法官又指從審訊排期的方向考慮，若要考慮指定法官的日誌，或會使審訊延遲。法官又打趣地表示，自己也是一名指定法官，「簡單化就由我做」，但就指有關議題需謹慎及正確地處理，着雙方務實處理，「唔好將問題嘅複雜更加複雜化」。

法官認為控方提交的陳詞未足夠協助法庭考慮，並認為控方低估了有關法律議題的嚴重性，討論涉及指定法官應處理的範疇等事宜，認為押後讓雙方擬備書面陳詞再作討論較為適宜。辯方就認為控方不必要地將相對簡單的案件變得複雜化，並指控方乃基於搜證的問題而提出有關申請，故需時察閱文件及考慮是否有需要法律爭議，認為務實做法應先定下審期。

本案3名被告為黎智英（73歲）、周達權（63歲）和黃偉強（59歲）。控罪指，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

黎智英涉及多次非法遊行，並因2019年8月18日和8月31日的兩次非法遊行，被裁定1項組織及1項參與未經批准集結罪成，以及承認1項參與未經批准集結罪，3罪共被判監禁14個月，他現正在監獄中服刑。他已就該兩宗案件的定罪和判刑提出上訴。黎於本案原本亦獲保釋，但今天他亦透過律師申請撤銷本案的保釋。