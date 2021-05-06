訛稱網購平台過錯數　被炒送貨員騙客戶還錢候懲

為網購平台「Big Big Shop」送貨的男子，在工作期間取得客戶資料，被公司辭退後，向該些客戶訛稱「過錯數」，請他們「歸還」款項，騙取合共約1.7萬港元。案件今天（6日）在觀塘法院再提訊，他承認6項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，案件押後至本月20日判刑，期間被告須繼續還押，等候背景及戒毒所報告。

28歲被告楊泗華，報稱無業。他被6項欺詐罪及1項企圖欺詐罪，指他在2020年9月8日至10月11日期間，詐騙6名女子合共17398.58港元；及在同年9月10日，企圖詐騙1名女子800港元但不成功。

案情指，被告犯案前在一間送貨公司工作，為網購平台「Big Big Shop」送貨，為確保送貨流程順利，他可以取得客人的電話號碼和其他資料，以確認收貨時間。2020年9月2日，有顧客投訴被告用Whatsapp短訊問他拿錢，被告於翌日被解雇。同年9月8至14日，被告分別向5名女事主訛稱自己錯誤款項轉帳到她們的轉數快戶口，涉款800至1.15萬港元不等，並用另一張「太空卡」向她們傳送偽冒的短訊表示收到轉帳。其中4人不虞有詐，將款項「還」給被告，涉款共1.47萬港元，但其中1人查核自己的銀行户口發現沒有收過相關款項，於是報警揭發事件。

被告因案件首次被捕後獲准保釋，但他在保釋期間又用同一手法犯案，於2020年10月3日至10月11日之間成功向另外2名女事主騙取合共2千餘港元，他再次被捕後不獲准保釋。控方指被告有7次案底，其中包括搶劫及盗竊。辯方求情指被告還押近7個月已反思良多，感到十分後悔，他希望向受害人致歉並承諾1個月內還清款項。