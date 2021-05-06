食肆第1季收益按年跌8.8%　酒吧中式餐館重災區

疫情持續影響飲食業，政府統計處今(6日)指2021年第1季的食肆總收益按年下跌8.8%，其中以被迫停業的酒吧情況最嚴重，按年下跌74.7%；其次為中式餐館，按年下跌18.3%。政府發言人稱，本地就業和收入狀況仍然受壓，訪港旅遊業低迷，食肆經營環境在短期內仍將充滿挑戰，但隨政府推出「疫苗氣泡」，放寬對食肆的部分限制，應能帶來一些正面效果。

政府統計處公布最新的食肆收益及購貨額臨時數字，第1季食肆總收益價值的臨時估計為197億港元，按年收窄至8.8%，其中酒吧按年下跌74.7%、中式餐館下跌18.3%，非中式餐館則下跌1.3%。

雖然今年第1季食肆總收益價值仍然下跌，但仍較去年第4季按年下跌35.6%少，政府發言人表示，跌幅收窄主要是比較基數較低所致。然而，2月及3月按年比較則上升10.1%與20.7%。由於本地第4波疫情減退，業務狀況在2月及3月逐步從4月時困難的情況改善，然而，3月的食肆總收益仍遠低於疫情前的水平。

發言人續稱，由於本地就業和收入狀況仍然顯著受壓，訪港旅遊業持續低迷，食肆經營環境在短期內仍將充滿挑戰。然而，近期以「疫苗氣泡」為基礎放寬對食肆的部分限制，應能提供一些支持。