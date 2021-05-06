林卓廷涉要市民刪除罪證　案件明年11月7日開審

涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的前民主黨議員林卓廷，涉嫌於前年7月6日屯門遊行期間，與一名網媒記者及社工要一名市民刪去涉及示威者的片段及照片，3人分別被控企圖妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，案件今（6日）在區院再提訊，3人表示將否認控罪，案件定於至2022年11月7日開審，預計審訊8天，同年9月1日先進行審前覆核。控方將傳召16名證人，當中包括警員及市民，以及會播放約兩小時的相關片段。

林卓廷與獨立網媒記者曾焌熙（28歲）被控一項企圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年7月6日於屯門警署外煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。曾焌熙另被控於同日同地參與非法集結。

另外第三名被告、社工鍾凱研（39歲）則被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，指她於同日在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。

案件原本有4名被告，惟其中一名被告、前民主黨議員許智峯已棄保潛逃到境外，法庭早前已對他頒下拘捕令。