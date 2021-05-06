Chickeeduck荃灣店今午被警圍封1小時　未解釋搜查原因

童裝連鎖店Chickeeduck早前因在店內展示「香港民主女神像」，多次被業主指違反租約，要求移除。該店位於荃灣享成街的「藝術生活百貨」今日(6日)被警方圍封，搜查1小時後離開。店主周小龍表示，有關人員隸屬國安公署，但搜查一小時後並無解釋原因，也不願回應他有否犯法，斥責「法治已死」，明言會繼續營業。

下午5時左右，有40至50名警員到場拉起橙帶，圍封商店，並要求在內購物的市民及店員離開，過程中有抄身份證及問話。同時，警方在內拍攝所有貨品作紀錄。

該店店主周小龍被警方問話一小時，及後見記者表示，有關人員隸屬國安公署，持有法庭搜查令。國安人員搜查全部產品，但只作紀錄，並無帶走。周曾經詢問有關人員他有否犯法，可否繼續營業，但對方並無直接回應，亦無提及是否與民主女神像有關，只表示「如觸犯國安法，日後有權起訴你」。

被問及店內有否違禁品，周表示店內只有「支持自由的產品」，明言會繼續營業。此外，由於國安人員態度惡劣，他會考慮作出投訴，並要求取回當局拍攝的片段。

該店分為兩層，樓下擺放半身「香港民主女神像」，樓上設顧客休息區。店內售賣以社運為主題的產品，例如蛋糕、茶葉、書籍等。而該店招牌則有「光復香港，時代革命」的藝術字體。