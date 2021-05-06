學生宿舍地盤驚現神秘洞穴　科大叫停工程　古蹟辦視察

西貢科技大學一個正在施工的學生宿舍地盤，驚現3個約1米高的神秘洞穴；洞穴入口僅容一人彎身進入，有專家推斷洞穴連成地道，用途未明。古物古蹟辦事處稱已派員視察及記錄，目前正展開研究；而科大指已即時叫停工程，將配合古蹟辦進行調查。

科技大學李兆基商學大樓附近山坡原本正進行學生宿舍建造工程，現場所見，工程已告暫停，工地堆滿大批建材，同時停泊多輛挖土機及起重機等。

古蹟辦表示於本周二（4日）早上接到警方通報，表示在科大校園內一個建築地盤發現疑似地下隧道，便派員到場視察，記錄及查詢發現隧道經過。古蹟辦正研究有關隧道，並等待科大及建築承建商提供隧道的進一步資料，例如內部照片，以供古蹟辦參考及研究。

科大則指出，當日施工期間於工地發現3個不明洞穴入口，隨即停止受影響區域的相關工程。校方指出，由於相關勘察工作需時，目前尚未掌握有關發現的具體情況，將繼續配合古蹟辦進行研究。

對香港歷史文化素有研究的珠海學院中文系教授蕭國健指出，以現場相片所見，有關洞穴屬於人為挖掘的產物，結構大致完整。洞穴頂部不設支撐物，底部鋪有磚塊。由於現場出現疑作通道用途的多個洞穴，估計地下可能有一個隧道網絡。他推斷該等洞穴可能作為墓穴通道、軍事設施，開礦試挖等，不過因難以估計隧道深度，所以目前難以判斷實際用途。