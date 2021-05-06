團體指政府要求墟市檔主須檢疫　不公平條件扼殺基層生計

疫情影響經濟下，不少基層嘗試在墟市擺賣小生意幫補家計。有團體今(6日)指，近期收到逾百位市民查詢申請擺檔，墟市檔主申請數目比檔位名額高出逾一倍，反映需求大增，然而政府部門不合理地加入申辦條件及防疫要求，但指引不一，要求政府統一各區墟市防疫指引等。

撐基層墟市聯盟發言人張延指，在疫情下各地區團體努力營辦墟市為基層街坊幫補家計及提供就業機會，惟政府部門加入條件不合理，如要求全部墟市義工及檔主須進行新冠肺炎檢測，辦墟市當日突然要求縮減檔主及參加人數等，令團體難以適從。

東涌社區發展陣線代表陳琬琳表示，團體申請在星期日母親節於東涌舉辦小型墟市，至今仍未收到食環署的批准信，亦未有提供具體防疫指引予團體跟從，只能參考過往墟市經驗作出安排。北區墟市聯席代表董嘉杰又指，食環署強制檔主及義工進行檢測，惟墟市節場地於早上時段亦有街市檔販合法擺賣，但相關檔主卻不需要進行檢測，認為出現不公平情況。

聯盟建議要求食環署加快審批流程，盡早向團體批出場地及提供防疫指引；統一各區墟市防疫指引等。