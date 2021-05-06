柴灣豐興樓一帶居民擔心強檢儲糧　平台雜貨舖將暫停營業

新冠肺炎變種病毒個案流入社區，源頭被指是有確診患者分別在柴灣與深水埗舉行聚會，其中深水埗福榮街37號大廈地下位置已貼有「強制檢測」通告，惟柴灣興華（二）邨豐興樓仍未有相關措施，東網記者今日（6日）到場視察，現場所見僅有2名身穿保護衣的工作人員，於安興樓、和興樓以及豐興樓平台巡邏，未見實際有行動。

面對變種病毒來襲，於豐興樓平台經營雜貨舖的曾女士直言對此感到擔心，因店舖處於豐興樓其中一個居民出入口旁，人來人往，故未來將會暫停營業數天，以防被捉去強制隔離。她又指，會視乎強檢情況再決定何時重新營業。

郭婆婆居住的和興樓接連豐興樓，她表示由於擔心需要強檢，已搜購了大量乾糧、雜貨，以防被突襲封區，對於變種病毒，她稱「驚唔驚都是這樣」，又指自己未有接種疫苗。同樣居住在和興樓的徐婆婆則指，希望變種病毒不要蔓延至其大樓，為此亦特意購買足夠一星期用的糧食作儲備，但直言一星期後糧食不足就沒有辦法，只能見步行步。

至於居在豐興樓的居民姚先生表示，自己已進行檢測，但未有接種疫苗，「打疫苗死得更快」，對於變種病毒亦不擔心，故未有刻意儲備糧食。