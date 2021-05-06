父親明晚喪禮　胡志偉明早高院申保釋

涉民主派「35+」初選案、正被控違反《港區國安法》的前議員胡志偉，早前向懲教署申請在明日(7日)外出，參與其92歲父親的喪禮。懲教署在考慮各項保安因素後，決定不批准有關申請。據司法機構網頁顯示，胡志偉將於明日早上9時半向高等法院，就他所涉的初選案及去年7月1日非法集結兩案申請保釋，保釋聆訊由國安法指定法官杜麗冰處理。如其申請獲批，他就有望親身出席喪禮。另外，同樣涉初選案的職工盟前主席吳敏兒，就會緊接在胡之後，於明日早上10時半於高院向杜官申請保釋。

胡志偉多案在身，包括涉參與去年7月舉行的「35+」初選，而被控違反《港區國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」。他亦涉去年7.1遊行非法集結案，被控煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，他早前獲准保釋期間，被揭未有呈交旅遊證件英國國民（海外）護照（BNO），違反保釋條件，自今年1月8日起一直還押至今。

消息指，胡志偉的92歲父親於上月13日離世，明日(7日)晚上設靈，胡早前向懲教署申請外出奔喪。但懲教署留意到有關喪禮日期、時間及地點已在社交媒體報道，網上亦有人士號召當日到場支持，經保安評估後，決定不批准有關申請。

對於懲教署擬以視像方式，安排讓胡參與喪禮，胡的團隊昨午指，對署方建議派出職員到場，透過電子器材讓胡志偉「瞻仰遺容」，形容他和家人難以忍受如此不敬，故已拒絕有關安排。