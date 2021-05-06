馬鞍山利安邨爆水管停水一日　居民取水至凌晨　鬧爆安排差

馬鞍山錦英路及西沙路一帶昨日（5日）下午突然爆水管，以致附近的利安邨及錦龍苑停水足足24小時，料影響近1.5萬名居民。街坊經歷沒有食水及鹹水的日夜，需要搬水桶往樓下取水，有居民鬧爆水務署未有提供足夠水車，以致輪候食水人龍過長，受影響居民中不乏長者及殘疾人士，都須排隊輪候至凌晨。有議員質疑水渠爆裂是附近水利工程所致，又批評水務署安排混亂，讓居民受苦。

馬鞍山利安邨利興樓街坊甘先生向東網投訴，指昨日3時許赫然發現家中沒有食水及廁所水供應，下樓才見屋邨貼出公告，稱附近食水管爆裂所致。甘先生嘗試到附近的超市、便利店買水應急，但樽裝水統統被搶購一空。他對此非常困擾，擔心沒法煮食、亦未能洗澡，惟有與街坊一同排隊，到水務署派出的水車取水，但由於利安邨3幢大廈的街坊只能共用兩個水喉，每一次取水需排至少1.5小時，以致排隊取水的人龍很長，居民怨聲載道。

該區區議員麥潤培指，昨日下午2時許，錦英路、西沙路的一處地下食水管爆裂，接着在昨日下午5時，鹹水管亦爆裂，由於水管爆裂位置與鄰近一個水利工程只有不足10米，他懷疑是工程影響。

他續說，水管爆裂影響附近利安邨、錦龍苑合共7幢大廈，料影響人數近1.5萬人，兩屋苑更有不少長者、殘疾人士居住，要到樓下排隊取水，再扛水回家，情況尤其辛苦。他批評水務署安排混亂，一開始只向利安邨派出一架水車，街坊排隊取水等候多時，反映後才獲調配另一架水車，但水車數量仍然不足，至昨晚凌晨仍有街坊在等候取水，痛斥水務署安排不周。

據了解，涉事水管在今(6日)午才陸續完成修復。東網正向水務署查詢詳情。