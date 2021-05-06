確診個案涉變種病毒　柴灣興華（二）邨豐興樓圍封強檢

新冠肺炎變種病毒個案流入社區，有指是源頭的確診患者曾在柴灣舉行聚會。政府今晚（6日）發出公告，自下午9時起將柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓劃為「受限區域」，大廈內人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須於明日凌晨2時前接受檢測，政府目標是明早約7時左右完成行動。

政府指，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。根據政府資料顯示，受限區域亦包括興華（二）邨酒樓大廈一樓及安興樓8樓水平和行人通道。

大廈訪客劉小姐亦因為圍封而須進行檢測，她指有工作人員向她講解強檢相關事宜，可能要留待明早才能離開，她坦言安排有些少混亂，她亦因而「在（大廈）的頭3層走了2、3次」。

政府續指，「受限區域」內的人士如在本月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，毋須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於上月23日至本月6日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本月8日或之前接受強制檢測。

「受限區域」內如有應屆文憑試考生須於翌日參加文憑試，而未有在本月4日至6日期間進行檢測或未能出示檢測結果電話短訊或相關證明，政府建議相關考生盡早前往「受限區域」內設立的臨時採樣站，表明其考生身份及提交相關文件（包括准考證），以便檢疫人員為其優先進行檢測，盡早讓考生取得檢測結果。