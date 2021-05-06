政Whats噏：選委會「分餅仔」　潮屬社團竟然冇份？

中央提出完善本港選舉制度，之後港府對本地有關法律作出相應修改，並決定喺選委會第三界別新增佔60席嘅「同鄉社團」界別。唔少社團包括廣東社團總會、福建社團聯會都可以入圍「分餅仔」，但人多勢眾嘅潮屬社團竟然冇份，搞到唔少潮州人都相當不滿。佢哋就要求港府重新考慮，畀潮屬代表參與選委會選舉。

根據選舉改制方案，港府淨係畀24個指定省級及縣級社團，有份投票選出60席「同鄉社團」嘅界別選委。而香港潮屬社團總會得知未能參與選委會選舉嘅時候，都曾經同港府高官會面，當面提出不滿，話香港有過百萬嘅潮屬市民，總會喺香港嘅歷史都唔短，亦有積極推廣鄉土文化，質疑政府忽視潮屬社團。佢哋希望港府可以聆聽總會嘅訴求，但依家都仲未有結果。

總會副主席吳宏斌就話潮州人喺香港立下不少功勞，亦有唔少成功人士，都算係舉足輕重。佢話雖然明白潮州屬於廣東省嘅一部分，但總會始終具有代表性，希望政府都會將其考慮在內。雖則佢話心態唔滿意，但總會仍會盡力爭取，否則好難向本港130萬嘅潮州人交代。佢又指雖然要完善選舉制度，但多好潮州人都感到不滿，呼籲政府應該再諗諗，不過都始終明白香港人坐埋同一條船，總會都會支持今次嘅改變。

總會常務會董胡炎松就話，潮州人不但對香港貢獻大，且對自己嘅潮屬身份而感到自豪。近日佢聽到唔少同鄉嘅意見，話對於潮屬社團於選委會內竟無席位，感到難以接受之餘，又擔心會影響到潮州族群嘅凝聚力。不過當時總會代表同政府會面嘅時候，官員都話會好好考慮嘅。另外，佢話依家唔算定局，都仲有機會爭取席位，從而更好咁服務港人嘅。