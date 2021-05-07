上海仔至今仍逍遙法外　各界促重啟修訂《逃犯條例》

香港已回歸近24年，英國殖民地政府仍遺留大量陋習及計時炸彈，如香港、澳門與內地至今仍未達成逃犯移交協議，造成極大漏洞，令香港變成逃犯天堂。正如黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，在澳門因涉盜竊及及訛騙被澳門通緝，但至今仍逍遙法外。有議員及學者均指，內地與台灣早已簽訂刑事犯移交協議，不明白港澳之間為何仍未簽定相關協議，建議兩岸四地應盡快制訂一套統一移交逃犯機制，而最健妥的方法是重啟修訂《逃犯條例》，有議員直指現時本港的社會環境轉趨穩定，促請政府把握時機重啟《逃犯條例》修訂立法。

內地與台灣分別於1990年及2009年簽訂《金門協議》及《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，可移交刑事罪犯，包括綁架、毒品、人口販運等組織犯罪，詐騙、洗黑錢、偽造貨幣及有價證券等經濟犯罪。中台已簽訂相關協議，剩下中港澳移交逃犯的問題。只要建立一套機制，讓澳門與內地互通，因兩地均行大陸法，較容易達成共識；至於港澳兩地因分別實行普通法及大陸法，可稍後實施。如此一來，便可打通中港澳三地，解決逃犯移交的問題。

議員葛珮帆指出前年爆發的反對《逃犯條例》修訂風波是被黑暴及外國勢力騎劫，利用條例煽動人們進行港獨行為，背後是一場陰謀。她認為《逃犯條例》修訂的目的良好，香港是需要此條例，否則周邊地方都可移交罪犯時，香港則遲遲沒有，只會令香港變成罪犯天堂，鼓勵不法分子逃往香港，故她指現時本港的社會環境轉趨穩定，促請政府把握時機重啟《逃犯條例》修訂立法。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈直指，即使連內地與台灣都有簽訂可以移交刑事犯的協議，「唔明點解香港同澳門兩個特區咁怪」。傅指倘若有人反對修訂《逃犯條例》，但法律歸法律，修例有必要性及逼切性。他指香港已成逃犯天堂，「上海仔」已是兩案四罪纏身，潛逃多時至去年底返港被捕，現在卻獲准保釋候查，繼續「大搖大擺周街行」，未能移交到澳門。另外，觸發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳亦一直未能移交台灣，令事件淪為國際笑話。

傅續指，《港區國安法》實施近以年，社會漸漸穩定下來，是合適的時候為三地移交逃犯立法。他認為為了彰顯法治公義，堵塞法律漏洞及缺陷，政府必須盡快提交修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》的草案。

執業大律師龔靜儀對於港府早年就有關修訂《逃犯條例》未能成功，感到非常可惜，導致如「上海仔」等逃犯可以利用中港台三地缺乏逃犯移交協議，而得以逍遙法外，令真正的司法公義未能得以彰顯。龔認為，長遠來說，有必要重新修訂《逃犯條例》，堵塞這方面法例上的漏洞。

她又指，2019年的黑暴已經令港人醒覺，明白過去只是反對派蓄意將修訂《逃犯條例》妖魔化，煽動公眾對中央及特區政府的仇恨，從而宣揚及推廣「港獨」；而現時本港社會已經和2019年不同，很多香港市民已經洞悉反對派的陰謀及為反而反。她促港府在新一屆立法會誕生後，從速將《逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》再次提交立法會審議，希望可以盡快通過，藉此填補目前法例上的漏洞。