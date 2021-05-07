警破深水埗賭檔及無牌樓上吧 拘35人包括兩假難民

深水埗警區反三合會行動組，根據線報及經深入調查後，昨日(6日)晚上展開代號「虎撲」的打擊非法賭博及無牌賣酒行動，突擊搜查區內兩個單位，搗破一個懷疑釣魚機賭檔及一間懷疑無牌樓上吧。

深水埗反三合會行動組主管黎威麟督察指出，昨晚6時許，突擊搜查長沙灣道158號一單位，於單位內檢獲兩部釣魚機、3部射擊遊戲機、一部讀卡器及一批遊戲卡等證物。單位內一名姓王(37歲)男子涉嫌「管理賭博場所」被捕，另外一名男子、一名泰籍男及兩名分別印籍及巴籍男假難民(34歲至50歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。

另外，晚上約9時45分，警員聯同深水埗分區雜項調查隊，突擊搜查荔枝角道292號一單位，於單位內檢獲240罐啤酒、6支烈酒、6部電視機、一組音響及8個骰盅，檢獲的證物總值約6萬港元。單位內一名姓蘇(49歲)女子涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕；另外18名男子及11名女子(24至59歲)，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕。他們亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，近日更有變種病毒襲港，恐有爆發第5波疫情勢頭，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。