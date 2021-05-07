巴塞爾藝術展本月舉辦　疫情以來首個國際藝術盛事

疫情下本港已超過一年沒有舉辦盛事活動，「盛事之都」黯淡失色。香港旅遊發展局表示，本月本港將迎來疫情以來首個國際藝術盛事「Art Basel」(巴塞爾藝術展)，旅發局藉此於本月推出「藝術文化‧就在香港」(Arts in Hong Kong)，將在此平台羅列多個藝術活動，並推介本港6大主題藝遊路線，冀以新視覺維持本港作爲「亞洲藝術樞紐」地位。

一年一度的「Art Basel」是世界級藝術盛事，原定於每年3月在香港展出，但去年因疫情開始不斷延期，闊別一年後，於本月21日至23日重臨香港會議展覽中心舉行，繼續展示世界各地出類拔萃的藝術創作，是自2019年中旬社會運動及疫情後，首個世界級藝術盛事在本港舉行。是次「Art Basel」特別加入線上元素，首次推出香港網上展廳、現場直播等，以及設立「衛星展位」，供未能派員親身來港的海外藝廊，展示他們的藝術品，並由「Art Basel」委託本地專家，代為向現場觀眾介紹作品。

因應本月多個藝術活動如「Art Central」及「法國五月」等也陸續在港復辦，旅發局藉此於本月推出「藝術文化‧就在香港」，透過該平台介紹國際及本地藝術活動情報，並推介6大主題藝遊路線，涵括全港12區超過50多個藝術熱點，例如「星」際漫遊香港，以電影及MV為主題遊覽油尖旺，重遊著名電影及MV拍攝地。

至於第二輪「賞你遊香港」，旅發局發言人表示，會按情況盡快推出活動，並於短期內公布詳情。而去年12月因疫情而暫停的首輪「賞你遊香港」約100個旅行團，已於本月開始陸續恢復出團。有關「大城小區」推廣，以往推出的舊城中環和深水埗項目反應十分理想，今年會將推廣延續至西九龍，配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館。