天水圍醫院試行5G視像會診　引人工智能分析胸肺X光片

科技進步，視像及人工智能診症並非遙不可及。醫院管理局新界西聯網醫院正增加醫院5G網絡覆蓋，天水圍醫院是首批試點，上月曾以5G為一名病人做內視鏡檢查視像會診，增加治療準確度；該院亦已利用人工智能來閱覽胸肺X光片，分析病人肺部有異常的位置，未來聯網更會用人工智能來分析病人腦出血情況。

醫管局新界西聯網安排天水圍醫院率先發展智慧醫院。該院現時已將全院病人檢查數據電子化，包括維生指數等，可減少醫護抄寫錯誤及提高效率。天水圍醫院及博愛醫院亦正提升5G網絡，現時5G網絡已覆蓋天水圍醫院的內視鏡檢查中心及手術室，而博愛醫院亦將於本年第4季全院安裝5G網絡，屆時可做到跨醫院協作的醫療程序。

新界西聯網智慧醫院項目委員會成員、屯門醫院外科顧問醫生王家輝指，天水圍醫院上月起開始試用內視鏡檢查5G視像會診服務，如負責醫生檢查時有疑問或認為有需要進行緊急手術，可視像致電其他專科醫生，應用程式會實時顯示內視鏡畫面，負責醫生可即時查詢該專科醫生意見，有助減少將病人轉介到門診再溝通的時間。而截至上周五(30日)，該院有一名病人須使用此安排。

另外，由於天水圍醫院尚未有深切治療部(ICU)，故該院亦會透過視像功能作初步遙距會診，查詢同一聯網的博愛醫院或屯門醫院ICU醫生意見，如有需要則會轉院。

新界西聯網智慧醫院項目委員會召集人、屯門醫院急症科顧問醫生雷俊達指，新界西聯網正研究逾80項智慧發展項目，當中天水圍醫院急症室正試行用人工智能閱覽胸肺X光片，找出X光片中代表有異常的陰影位置，該技術會逐步推展至其他部門及醫院。雷預計，聯網本年度內可另外做到「人工智能腦掃描出血提示」及「AI鼻胃喉管定位提示」。前者用人工智能分析腦掃瞄影像，找出腦出血位置：後者則用人工智能來分析X光片，判斷病人插鼻胃喉管的位置是否到達正確位置。他又透露，聯網未來擬主力發展醫療大數據分析，包括住院病人轉差實時提示、敗血症實時提示及住院病人防跌計劃等。