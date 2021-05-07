中大研發電腦演算平台評估疫苗功效　有助未來疫苗製造

病毒變種直接影響疫苗的功效，香港中文大學研發了一項「電腦模擬生物信息演算法」，可在公眾大規模接種疫苗前，先預測疫苗的功效，研發團隊最新的研究顯示，此方法可捕捉8成流感疫苗的有效性變化，並進行預測。至於新冠病毒，研究人員指該病毒仍在全球廣泛傳播，至今已有多款變異病毒株，相關研究工作刻不容緩，惟疫苗的臨床數據暫不足夠，他們有結果的話會盡快公布。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天表示，各地流行的流行病毒有明顯的地區性差異，而病毒均會變異，如引發流行感冒的流感病毒，故流感疫苗亦需每年優化，否則其有效性會逐年降低。

傳統上，疫苗功效需要在公眾廣泛接種後，才能進行調查評估，需要的人力資源和時間多。但中大研發的「電腦模擬生物信息演算法」卻可借助所有流感疫苗的臨床數據及文獻資料，分析疫苗中的疫苗株與病毒的基因，並實時評估流感疫苗的功效。若疫苗株與病毒存在基因錯配，疫苗的功效會較差，王認為相關結果可供政府參考，再適當調配公立醫院資源應對情況。王又稱，縱然疫苗功效較差，接種疫苗仍可觸發一定的免疫反應，即使接種者患上流感，仍可減少出現重症的機會。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院臨床研究及生物統計中心主任徐仲鍈則指，電腦模擬生物信息演算法不單有助市民在眾多疫苗中作選擇，亦有助於推算病毒的變異，為製作疫苗的廠商提供資料，改良其疫苗。