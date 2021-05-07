嚴打新界南及東九交通違例 拘12人發2451張告票

新界南總區交通執行及管制組為打擊貨車違例罪行，一連三日(4至6日)展開代號「捷風」的執法行動，共扣查42輛貨車及拘捕6名男子(28至42歲)；並向221輛貨車司機發出定額罰款通知書，當中涉及多種交通違例事項，包括「超速」、「切雙白線」、「載貨不穩固」、「在限制區上落貨」及「未有按法例要求於懸出的負載物後端掛上一塊紅旗」等。

警員同時截查多輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車，其中42輛涉及嚴重殘缺的貨車已被扣查，亦向另外12輛貨車司機發出欠妥車輛報告，並將會向有關司機及車主發出傳票。

此外，警員於昨日(6日)行動期間，發現一輛輕型貨車於葵涌大連排道橫越雙白線及於行人路上行駛，37歲男司機涉嫌「危險駕駛」被捕。另外5名男司機(28至42歲)被截查時亦被發現為通緝人士。案件交由新界南總區交通部執行及管制組跟進。

另外，東九龍總區交通部及各警區於昨日(6日)進行打擊違例泊車行動，重點打擊區內違例泊車黑點、雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久、非法進入黃格或黃條過路處並造成阻塞等違法行為，並採用最新試行的電子定額罰款通知書執法。

行動中，警方共發出2230張定額罰款通知書及多次票控共51輛車輛，並即時拖走7輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。