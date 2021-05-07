多國同意豁免新冠疫苗專利　世衞列國藥入緊急清單

全球新冠疫苗供不應求，在美國宣布願意在疫情大流行期間豁免新冠疫苗專利權後，法國、中國、俄羅斯等國發聲支持，惟德國總理默克爾反對提議，稱創新源自保護知識產權，外長馬斯則指專利問題可以談判，但首要事務是增產疫苗。各大新冠疫苗研發商亦公開反對，直指疫苗供應與專利權無關。另外，世界衞生組織總幹事譚德塞周五（7日）宣布，將中國國藥疫苗列入「緊急使用清單」。

印度等多個發展中國家希望世界貿易組織豁免新冠疫苗專利，以增加產量應付需求。美國國務卿布林肯指出，按目前進度若美國及其他國家不做更多，全球民眾到2024年仍未能接種疫苗。白宮幕僚長克雷恩指，貿易代表戴琪將與世貿合作，研究如何更廣泛地分配、授權同分享疫苗。

俄羅斯總統普京支持暫時放棄專利權，中國亦稱願意為促進疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性貢獻。法國總統馬克龍支持建議，但不認為做法能解決獲取疫苗問題，指出非洲等地無生產疫苗設備，需由富裕國家捐出疫苗。

德國總理辦公室發言人表示，德國支持全球疫苗獲取機制，期望更多人可以取得疫苗，但認為疫苗生產最大限制不是專利權，而是產能和品質標準。聲明強調，保障知識產權是創意的來源，未來會繼續保護知識產權，而豁免疫苗專利會嚴重影響生產，藥廠若無利潤激勵研發，將來或不會積極生產疫苗。瑞士、英國等亦反對放棄專利。

德國生物科技公司BioNTech指，專利權並非局限疫苗生產及供應的因素，儘管放寬亦無法在中短期時間增加全球劑量，又提到藥廠花了10年研發疫苗生產程序，複製此機制需要經驗充足人員及嚴謹的技術轉移。

美國藥廠莫德納去年曾指，不會在疫情期間行使專利權，廠方周四表示就算豁免專利權也不會增加未來兩年的新冠疫苗供應。國際製藥生產聯盟認為，貿易限制才是真正的遇到的瓶頸，特別是美國的國防生產法，之前已聽過許多藥廠抱怨技術人員及資源短缺。