你要知：康乃馨點先襟擺？　浸水入泥有竅妙

母親節將至，不少人都會選購康乃馨送贈母親，但要怎樣選「靚花」？買花回家後，如何打理才可令花朵更耐放？把花放在泥中或水中又有甚麼注意事項？就由花店負責人解答種種疑問！

花店負責人Aman表示，選新鮮的康乃馨有兩個要點，「首先要留意花莖末端，如果放在水浸泡得久的花，這部分會容易發霉，若是乾爽和硬身則代表是較新鮮的花。另一要點是要留意開花的程度，愈小的花蕾代表花朵愈嫩，半開的花為最佳選擇。」

買康乃馨回家後，如何打理也會影響其壽命。Aman指如果選擇浸水，「因為康乃馨莖部容易發霉，所以放水不能太多，放剪口對上一吋左右的水就足夠。」另外亦要留意被水浸着的莖部有否發霉，若有就要把發霉的地方剪走，將花瓶換水，這樣康乃馨放兩三星期也不成問題。

若果選擇將康乃馨放於泥中種植，Aman建議在澆水時要避免澆在莖部和葉上造成發霉，可以把水澆在泥土上或是把水放於花盆底部讓其吸水。Aman表示，「雖然泥種可以將花種上一年半載，但對溫度、陽光和水分的要求不低，是屬較難的種植方法。」

除了贈送康乃馨外，Aman亦推介不同的花朵配搭，「例如繡球花、由小花組成的大花團，感覺很熱鬧，像是代表一個家庭團結、歡樂、熱鬧。另外也可用康乃馨、繡球花、雛菊、太陽菊和滿天星等組成的花束，免去只送康乃馨的單調感覺。」對於母親節送花的禮節，如花朵的數量、種類，Aman指並沒規定，「視乎個人或是母親的喜好，甚麼花都是心意，沒有指定的。但白菊花和劍蘭這些花仍是不適宜在母親節時送的。」