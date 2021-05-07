潘烈文指接種疫苗後尚存風險　倡以抗體濃度評估縮短檢疫期

新冠變種病毒傳播鏈殺入社區，多幢大廈居民相繼要隔離檢疫21天，消息指政府今日(7日)宣布檢疫新規定，接種2劑新冠肺炎疫苗並已過14天人士，若被列為患者的緊密接觸者可享較短檢疫期。港大公共衛生學院教授潘烈文今早(7日)在電台節目表示，新冠疫苗並非百分百保護所有人，部分人亦未必有良好反應，加上對入境人士接種疫苗的資訊不多，認為要配合血液抗體測試，如果抗體濃度高水平，傳播風險非常低，縮短檢疫期亦算合理。

對於目前出現變種病毒個案的大廈，全幢居民需檢疫21天，潘認同有關做法，指過去曾有不同大廈曾出現傳播，加上變種病毒傳染性較高，因此要減少流出社區風險，但認為如居民完成接種疫苗，快速測試呈陰性及抗體高濃度，應可安排家居隔離，認為是誘因鼓勵市民接種疫苗。

對於有確診者懷疑瞞報行蹤，潘指過去曾出現的K11等群組，都是1宗個案引發多宗病例，加上現時涉及變種病毒，如果患者瞞報聚會，傳播風險會極高。