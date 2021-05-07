斥一刀切檢疫21日　何栢良促2周後轉家居隔離免擾民

柴灣興華(二)邨豐興樓初步確診的女住戶，為由杜拜回港的印度裔男子及菲籍女友人的密切接觸者，波及豐興樓全幢住客須強制檢測。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(7日)在電台節目表示，當局應考慮有關人士會否傳染大廈其他住戶，加上相關單位由上月聚會至今已隔一段長時間，相信初步確診患者僅屬「水尾」。若當局完全無差別地將全部居民送往檢疫21天，不考慮最後接觸源頭時間，方法亦非「科學為本」，建議劃出安全線，並強調處理相關問題不能僅希望零風險，而對低風險及非緊密接觸者有不合理之處。

近日檢疫人數急增，令隔離營半滿、配套亦不堪負荷，何栢良續指，目前強制檢測已有風險評估，患者在受感染的首兩周，即7至14天內發病機會最高，建議當局考慮按評估結果作接觸者跟進，例如在首兩周可安排隔離營，之後改為家居監察或檢測。

對於政府計劃公布縮短完成接種疫苗人士的檢疫期，何認為市民接種疫苗成效有差異，嚴重長期病患者接種疫苗後，抗體反應可能很低甚至無反應。他建議先為本地個案緊密接觸者檢測抗體水平，再放寬相關限制，會更安心及穩陣。