強制隔離檢疫引伸勞資問題　工會促政府引入有薪檢疫假

新冠肺炎疫情持續，變種病毒流入社區，政府多次封區、並安排居民隔離檢疫21日。有工會指，自疫情爆發至今收到約200宗求助，均涉及強制隔離檢疫的勞資問題，當中有僱主在隔離期間，被僱主要求減薪或放無薪假，工會建議政府引入有薪檢疫假；有商會則指，政府應與僱主共同承擔相關薪金開支，並希望勞工處可訂明指引。

職工盟總幹事蒙兆達今早(7日)在電台節目中指，2003年沙士疫情期間，當局曾發指引，列明強制隔離證明書可當作病假紙，申請有薪病假。但現時指引已更改，只是以呼籲僱主為要接受強制隔離的僱員提供有薪假，批評政府「歎慢板」，促當局引入有薪檢疫假。他提到，有些求助人在強制隔離期間，被要求放大假，當大假用盡，則要放無薪假；亦有些求助人的工作崗位被人頂替。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則提到，有些食肆因有員工染疫，全部員工均要強制隔離檢疫，店舖同時要關門14日，若要繼續如常支薪會「好傷」。他續指，有僱主會繼續向正接受強制隔離的僱員支薪，亦有僱主會以病假處理、支付8成人工。而個別企業，即使部分僱員要隔離，他們仍可用電腦工作。劉期望勞工處可與僱主商討做法，建議政府負擔一半有關薪金開支、或由政府與勞資雙方各自承擔三分之一。