斥《蘋果》報道造假　團體調查指67%人料破產倒閉收場

壹傳媒旗下《蘋果日報》的報道手法一直為人詬病，更被批評為「假新聞」、「毒媒體」。有團體今早（7日）到位於將軍澳工業邨的壹傳媒大樓外示威，又公布早前發起有關預測《蘋果日報》結局的調查，近3,000名有份投票的市民當中，67%人預計《蘋果日報》最終會破產、倒閉；分別有近半人預測會遭政府取締，涉案的相關人士要面臨終身監禁。

香港政研會成立「蘋果惡行關注組」，今早到壹傳媒大樓外示威。他們早前發起有關預測《蘋果日報》結局的調查，在上月28日至29日期間，成功收集2,987名市民投票，每名市民可投3票。結果顯示，多達67%人選擇「企業倒閉、破產收場」的選項，其次分別有43%人選擇「終身監禁」和「政府取締」。其他選項則包括「股票除牌」、「全家被捕」、「內地監禁」及「互相篤灰、毒果瓦解」等。

發言人表示，香港市民對假新聞已忍無可忍，希望「帶毒媒體」早日消失，帶頭罪犯必須被重判；又認為參與投票人數眾多，絕對反映民意所在。他又強調，多行不義必自斃，善惡到頭終有報，重申市民眼睛是雪亮的，強調無人能逃得過天網。發言人又祝福壹傳媒黎智英「長命百二歲」，長期經歷牢獄生涯，「喺獄中繼續精彩」。

有示威者則批評黎智英和《蘋果日報》誤導年輕人，「洗年輕人腦」，禍害香港和無數家庭。她又形容《蘋果日報》為「爛蘋果」，促請政府盡快取締。