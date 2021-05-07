映灣園11座住戶先送檢後補通知書　連累住戶白坐疫監

變種病毒在港擴散，導致多幢大廈淪為疫廈，全部住戶被列為密切接觸者需送檢21日，影響人數最少涉及近2,000人，頓時塞爆檢疫中心，亂象處處。位於東涌映灣園悅濤軒第11座所有住戶上周四（4月29日）亦因此而送檢，有住客不滿當局安排，先送檢，後補發通知書，導致他白白坐多一天疫監，怒斥是「非法拘留我哋」。東網正向相關部門查詢。

本身從事醫護的李先生，因所居的住所被揭有變種病毒個案，他在4月29日晚上已得悉需要撤離，其後延至翌日（30日）中午才獲送往竹篙灣檢疫中心，以此推算，應在5月20日完成21日檢疫。

他續指，自己曾做過安排密切接觸者送檢工作，正常流程需要有由衞生防護中心發生的隔離檢疫通知書，再上門接住戶走，惟直至5月2日才收到相關通知，更甚是條件上規定他完成檢疫日期為5月21日晚上11時59分。

他批評，當局浪費他一天的時間，質疑4月30日至本月1日期間，當局未有通知書下非法拘留他們。李生指，按管理處消息，有住戶在4月29日晚上已送檢，但完成檢疫日期同為本月21日，他批評安排不合理。