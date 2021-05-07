電子消費券　澳門今登記下月收錢　港府「十畫未有一撇」

一橋之隔的澳門今日(7日)又派糖！澳門電子消費優惠計劃今早9時起接受當地市民登記，有需要人士可在網上或至政府部門辦理登記手續，其中黑沙環政府綜合服務大樓，早上9時已有20多人排隊等候登記，現場設有6個櫃位，有需要人士可向工作人員尋求協助。有關計劃登記期由今日至12月10日為止，啟動金額將於5月24日起至12月13日期間，存入居民指定的電子支付帳戶或消費卡，最快6月1日實施，反觀港府「電子消費券」計劃則一再拖延，僅稱期望在暑假方開始接受登記。換言之，澳門居民「收錢」之日，港府仍「十畫未有一撇」，市民得個「等」字。

網上登記方面，需要登記人輸入其個人證件號碼，屆時可選擇繼續使用原有的消費卡抑或是補領新卡領取減免額；而選擇「移動支付」方式的人士，則可透過8個移動支付工具獲取補貼。市民完成登記後可列印其電子登記記錄，亦會在核實登記資料後獲發短訊通知，並透過登記網站查詢結果。

澳門金管局金融基建及資訊廳總監劉奇峰表示，開放後1小時已有約1.4萬人登記電子消費優惠計劃，當中逾6,500人選擇消費卡，逾7,600人選擇移動支付。當局會密切監察登記系統的情況，預計短時間內未必會再湧現大量市民登記。