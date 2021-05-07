前銀行經理賄同業買客戶資料　認罪判囚3周

中國建設銀行（亞洲）（下稱「建行」）一名前銷售經理，承認向星展銀行（下稱「星展」）一名前私人貸款業務顧問「買」一名星展客戶的機密個人資料，包括姓名、聯絡電話及貸款紀錄等，從而向該客戶推銷貸款計劃，最終成功誘使該客戶向建行貸款50萬港元。這名前銷售經理今天（7日）在東區裁判法院承認一項串謀使代理人接受利益罪，被判即時入獄3星期。

33歲被告張兆麟，被控一項串謀使代理人接受利益罪。控罪指他在2016年11月1日至28日期間，與星展前私人貸款業務顧問「CK」串謀，使CK在無合法權限或合理辯解下接受佣金，作為透露星展客戶的機密資料的誘因或報酬。

辯方求情指，本案牽涉僅一名客戶，涉款50萬。根據建行的指引，員工完成每宗貸款生意可獲1.32%佣金，被告答應將1%分給CK，反映被告並非想得到金錢上的利益，只是擔心自己的業績未如理想會被解僱，才一時糊塗以身試法，冀法庭考慮判非監禁式刑罰。

主任裁判官羅德泉指，廉潔是社會成功和進步的基石。雖然當時建行傳出裁員消息，令員工人心惶惶，但若因此認為被告犯案是人之常情便是大錯特錯；如果人人都去賄賂，社會只會更加腐敗。裁判官認為被告犯案動機嚴重，必須判處即時監禁，以收阻嚇作用。