長沙灣凱樂苑怪癖男取居民鞋狂聞　住戶斥變態已報警

長沙灣凱樂苑疑有變態聞鞋男出沒！凱樂苑凱旭閣有住戶翻查安裝在門口的閉路電視發現，有一名形迹可疑的男子，在屋苑走廊遊蕩，並盯上放置在單位外、住戶穿過的鞋，一隻手拿起鞋狂聞數秒，另一隻手則按在其下體位置，疑似作出猥䙝動作，其後又滿足離去，有住戶已報警處理。警方稱昨日(6日)下午接獲報案，隨即到場跟進，但未發現該名男子，案件列作發現可疑人處理。

有住戶向東網提供相關閉路電視影片及影片截圖，發現一名穿深色衣服男子，在單位走廊徘徊，其中一單位門外放有幾雙舊鞋。該名男子一手拿起其中兩隻鞋，並拉下口罩狂聞，另一隻手則放在其下體位置，疑似作出猥瑣行為，其後又放回原位。他得手後即逃離現場，過程僅10秒左右。

東網獲得一張該屋苑物業管理公司向住戶發出的公告，指昨日管業處接報有人士在凱旭閣D座手持業戶門外鞋物並作出猥褻行為，期間該名人士不斷於各樓層遊蕩，警方到場但未能截獲該名人士，管業處已安排人手加強巡邏及嚴格執行訪客登記。

警方則表示，昨日下午5時半左右，接獲該屋苑的住戶報案，稱在單位門外閉路電視看到有可疑男子取其鞋聞味道，其後又把鞋放回，初步調查發現無財物損失或損毀，警方在一帶巡查但未能截獲相關人士，列為發現可疑人處理。