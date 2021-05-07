教育局3年1檢教師刑事紀錄　議員批評處理投訴個案拖字訣

近年教師操守備受社會關注，教育事務委員會今日(7日)開會討論教師專業操守，教育局會優化流程及幫助學校處理調查工作，提供調查注意事項一覧表及報告樣本。局方又計劃定期公布已完全及跟進投訴數字，又指2021/22學年起，會為所有註冊教師每3年進行一次全面刑事紀錄查核，防止不合適及不適當人士在學校任教。

議員葉劉淑儀表示，不論有多少名教師專業失德及違法，社會均不應「一竹篙打一船人」，又指官津系統需依靠教師，毋須將教師行業形容得太負面。她認為局方應深入研究有關個案，分析為何教師會有扭曲的想法。教育局局長楊潤雄認同葉劉說法，指深信大部分教師均為專業，認同可再深入研究個案，包括個案背景及教育程度。

委員會主席梁美芬則認為「縱等於害佢」，批評教育局對失德投訴個案拖字訣，又指教協縱容教師失德，質疑能否打住專業旗號。她要求在專業守則加入國民教育，「令到佢哋唔會跳咗落個火坑，唔使坐監。」她又認為至少有20%教師有嚴重失德情況，要求盡快跟進。

楊潤雄表示，局方正檢視專業守最新版本，至於培養學生身份認同等國民教育方面，在教師及校長專業發展委員會已清晰訂立有關標準，教師已明白局方要求。他又指，教協是教師工會，局方在處理有關教師專業操守方面，會根據既有準則處理，不會受其他團體影響。

議員鄭松泰表示，有19歲男子涉嫌騙取老婦金錢，最近亦有一群中學生打劫金舖，他認為是因為教師「唔得閒」，忙於處理教育局政策，又指局方必否定他的說法。他質疑是否所有年輕人犯法均歸咎教師，又要求教育局回應有否設立教育人員黑名單。楊潤雄表示，作為僱主必然有意了解僱員背景，又指該紀錄並非新制度，教育局一直均備存相關紀錄。