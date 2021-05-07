研究揭港童染疫源頭來自家人　籲當局小心考慮停課

新冠肺炎在港爆發逾年，至今日（7日）累計增至逾1.1萬人染疫，確診者不乏兒童及青少年。由香港公立醫院兒科醫生，香港大學兒科和微生物學者專家所組成的研究小組，日前發布一項醫學研究指出，本港青少年及兒童確診者，當中一半人屬本地感染，大部分都接觸過確診家人所致，僅小部分人屬源頭不明個案，反映他們感染源頭並非來自學校，籲當局在決定停課前應小心考慮。

研究團隊成員包括：港大微生物學系講座教授袁國勇、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆、兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工等，他們在研究中，將第一波疫情定義是2020年1月23日至3月21日；第二波是3月至7月4日；第三波是7月5日至12月2日。

研究共收集397名確診的兒童及青年數據，當中逾50%（204人）屬本地感染，其中超過90%人都曾經接觸過確診患者，主要是其家庭成員，僅18宗屬源頭不明。此外，研究顯示，幾乎所有確診的青少年僅出現輕微病徵，另有患者會生凍瘡、出現「兒童多系統炎症綜合症」或「後新冠自身免疫性溶血性貧血」。

團隊認為，是次結果反映當局不論有否停課，家人是青少年染疫的主要途徑，指停課會帶來短期和長期的負面影響，倡當局決定停課前應小心考慮。