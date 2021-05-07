涉與13歲智障女肛交　燈光師高院受審

23歲燈光師透過朋友認識一名輕度智障13歲少女，涉嫌相識僅一個月後便帶對方到大廈後樓梯性侵，對她搓胸摸私處之外，更當場與她肛交。涉案燈光師否認與21歲以下女童作出肛交罪，案件今天（7日）在高等法院開審。

被告杜銘鎮被控一項與21歲以下女童作出肛交罪，指他於2019年3月3日，在天水圍某大廈後樓梯，與當時13歲的女童Y非法肛交。被告另被控一項屬交替性質的企圖與16歲以下女童非法性交罪，指他於同日同地點企圖與Y非法性交。

控方開案陳詞指，事主Y經教育心理學家評估後，證實其總智商只有68，屬輕度智障級別。2019年2月，Y透過朋友認識被告，她形容與被告只是普通朋友，而被告對Y於案發時的年齡應該是知情的。案發當天，被告與Y及Y的朋友X一同逛街，在此之前被告與Y從未單獨見面。當天下午2時許，被告送X去學琴後，便帶Y到她的住所大廈後樓梯吸煙，期間被告突然主動吻Y，又伸手入Y的內褲摸她的私處，被告嘗試拉低Y的短褲拉鏈。Y一度將拉鏈拉回去，但被告仍強行脫掉Y的褲子。之後被告要求Y俯身，並在沒有使用避孕套下與她肛交。Y曾表示疼痛，但被告沒有理會。約5分鐘後，被告將他的陽具拔出，2人未穿回褲子，被告便要求Y攬住他，又著Y坐在他的大腿上，他伸手入Y的胸圍摸胸，又問Y：「如果我哋兩個一齊會點呀？」。完事後Y便歸家，之後她再無與被告見面或聯絡。

控方指，Y在案發前並無性經驗，案發時她正值月經來潮，其衞生巾染有血漬。她事後曾想過報警，但被告聲言自己「識得人多」，Y因感到害怕而不敢報警。不過事件最終都被揭發，警方於同年3月21日到被告位於天水圍天華邨的住所將他拘捕。警誡下被告承認認識Y，但說：「我絕對無搞過佢，更加唔會同佢肛交」。控方向陪審團表示，任何男子與21歲以下女童作出肛交即屬犯法，即使事主自願或同意也不構成抗辯理由。本案將於下周一（10日）續審，Y將透過視像系統作供。