灣仔海濱長廊再開放7800平方米草地　設涼亭兒童遊樂場

灣仔海濱長廊繼前年開放長約560米的臨海路段後，發展局宣布今日(7日)進一步開放面積約7800平方米用地，為該海濱增添綠色空間。

發展局表示，新開放的空間面積以草地為主，市民可漫步及耍樂。該空間亦提供多個涼亭、桌椅和觀景小丘，讓遊人閒坐歇息，欣賞維港景致。在添馬公園的一端設置了一個以「童樂園」為主題的活動區。有別於一般以硬件設備為主的兒童遊樂場，童樂園藉着園景設計、草坪及渠桶，於鬧市中營造自由活動空間。新開放的空間亦增添了可持續元素，包括風力發電照明系統及沿散步小徑裝設的太陽能路燈，以及由香港木庫利用在颱風中倒塌的樹木而建造的公共藝術座椅。

發展局表示，除原有的三個出入口外，今日開放的部分增加了三個出入口，以提升海濱暢達性。土木工程拓展署亦正興建橫跨龍和道及中環灣仔繞道出口的園景平台，落成後將進一步提升灣仔內陸和海濱的暢達度。此外，署方正籌備落實規劃中的港島北岸行人及單車共融通道，可望於今年年底至明年初開始推行有關計劃。

海濱長廊於「灣仔發展計劃第二期」新填海的土地上興建，屬65億元優化海濱專項撥款下所推行的13個工程項目之一。其中一段長約560米、闊約6米的臨海路段於2019年10月率先開放，貫通中環和灣仔海濱，造就目前全港最長的5.5公里維港海濱長廊。長廊自開放後成為市民消閒運動的好去處，也是往來中環及灣仔最受歡迎的步行路線之一。市民可從金鐘港鐵站經添馬公園、或從中環碼頭或灣仔渡輪碼頭步行約八至十分鐘到達灣仔海濱長廊。