立法會將討論法官投訴問題　司法機構擬設立兩層架構處理

香港司法亂象不斷，部分法官屢次被市民質疑其裁決不公，導致投訴法官的數字顯著上升。立法會司法及法律事務委員會下周五(14日)將舉行會議，討論有關處理針對法官及司法人員行為的投訴機制的改進措施。司法機構就法官行為的投訴，擬設立包括專責的法官小組以及諮詢委員會的兩層架構處理，並會將諮詢委員會的工作連同投訴的統計數字於司法機構年報中匯報。司法機構稱已着手設立諮詢委員會，預料2021年第三季推行相關措施。

據司法機構向立法會提交的文件，於2020年共有5559宗針對法官及司法人員的投訴已獲完成處理，當中包括5488宗內容相同或類似的大量投訴。司法機構將提高法官投訴的問責性及透明度，擬引入兩層架構。其中，第一層架構將會由專責的法官小組調查性質嚴重、複雜或引起社會廣泛關注的個案，會由多於一名高等法院級別的法官所組成專責法官小組負責進行調查及就該等投訴作出建議。專責法官小組完成的調查報告及其作出的建議將會提交予機制的第二層，即諮詢委員會進行審視及給予意見。

至於第二層架構則由法官及社會人士組成諮詢委員會，對針對法官及司法人員行為的投訴作出監察和給予意見。文件指，諮詢委員會將由法官和在所屬專業、社區、公共服務方面具有豐富知識、經驗的社會人士組成，由終審法院首席法官擔任主席，由法官及社會人士出任成員。至於針對終審法院法官或高等法院首席法官的投訴，終審法院首席法官會指派一名或以上終審法院常任法官或非常任法官處理。

另外，諮詢委員會會定期進行會議，以審視法官小組就可跟進投訴提交的調查報告，終審法院首席法官經考慮諮詢委員會的意見後，會就每項投訴作出最終決定，視乎投訴的嚴重性、複雜程度等因素，調查結果會上載司法機構網頁供公眾察閲。

至於其他的可跟進投訴，則會首先由相關法院領導調查，並待一名或以上的高等法院級別的法官審視調查結果後才完成處理，亦需要向諮詢委員會匯報，終審法院首席法官可指示重新處理和審視個案。除非有新的實質理據或證據提出，否則重複的投訴將不予考慮。