支聯會再多兩團體退會　傳有「中間人」勸退出

支聯會的五大綱領及口號，被指涉違《港區國安法》，繼早前支聯會秘書蔡耀昌指，過去數月暫有3個辦事處申請退出後，最新再多兩個團體退會。更有消息指，有以議員辦事處身份加入支聯會的區議員透露，最近有「中間人」向他聯絡，以「懷柔」方式勸喻退會。

支聯會由逾200個會員團體組成，隨早前「梁耀忠議員辦事處」退會後，外界十分關注會否爆發退會潮，蔡耀昌日前接受訪問時透露，近期有3個會員團體退出，包括梁耀忠、陳琬琛議員辦事處等。最新消息指，短短幾日內，再有2個會員團體退出。

此外，據悉有以議員辦事處身份加入支聯會的區議員表示，最近有「中間人」向他聯絡，以懷柔方式勸喻對方退出支聯會，對方稱「六四過咗好耐」是時候退出，又指支聯會或有機會違法，勸喻他們退會。但卻沒有「中間人」找過蔡耀昌。

近日有不少法律界人士和學者均認為，支聯會的五大綱領及口號帶有顛覆國家政權的理念，涉嫌違反國安法第22條，會令人質疑是否擁護一國兩制及基本法，又認為雖綱領及口號維持多年，但今時不同往日，國安法實施後理應因時制宜，作出更改，若支聯會繼續不修改綱領，則要自行承擔後果。