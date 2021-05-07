7.28中西區暴動案　審訊52日後辯方要求換官

前年7月28日中環遮打花園一個獲發不反對通知書的集會，在開始不久便演化成警民衝突，大批人士落網及被控一項暴動罪。其中23人否認控罪，於西九龍法院受審。審訊在今年2月開始，至今天（7日）踏入第52日，代表其中12名被告的大律師一同向法庭申請，要求主審法官陳仲衡避席，指陳官在審訊中似乎過早否定辯方的抗辯理由，且他多番嚴厲批評甚至挖苦辯方大律師，行為構成表面偏頗。陳官聽取陳詞後，押後至下周一（10日）再作決定。

辯方大律師強調，他們是經過深思熟慮才作出申請，又形容是次申請困難，着陳官要似「元神出竅」般抽離自己法官的身份再審視。大律師表示，陳官在辯方盤問時，對某些大律師作出十分嚴厲的批評，更似乎指控部分辯方大律師違反專業操守，故意拖延案件。在對答期間，陳官亦讓人感覺似挖苦、嘲諷辯方大律師。更重要的是，陳官似乎太早排除、否定、拒絕辯方的抗辯理由。大律師認為，陳官雖然未有實際偏頗的行為，但已構成表面偏頗，因此申請陳官避席。控方對辯方的申請沒有任何陳詞。

12名作出申請的被告是張智麟、徐慶鈞、陳希雋、林少峰、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢。他們同被控在2019年7月28日，在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。徐慶鈞另被控無牌管有無線電通訊器具，即一部無線電收發機。