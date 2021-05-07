涉性侵繼女3年　男子被控強姦雞姦等9罪受審

一名男子涉嫌在3年內多次非禮強姦讀小學的繼女，包括強迫繼女替他口交，並要吞下精液，及要繼女模仿色情片內女性呻吟及性交動作。他更試過趁繼女準備出門上學時，拉繼女進房肛交。被告否認3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪，案件今日（7日）在高等法院原訟庭開審。

控方今天向陪審團宣讀開案陳詞，指本案源於一段中港婚姻，57歲的被告與內地女子Y在2012年結婚，當時約5歲的事主X便成為被告的繼女。被告每逢周末假日，都會前往海豐探望妻女。在2015年9月至2016年7月期間某天，被告在海豐家中，把當時8歲、正從房間跑出來的X拉倒，然後用雙手抓X的胸部，X拍打被告的手才得以脫險。該段時期的另一天，X遭被告首次強暴。當時X與表妹在家，被告拉X進房後鎖門後將她強姦。即使X因痛楚哀求停止，仍無法遏止被告繼續，直至表妹在外敲門，X才能藉故離開。

控方續指，2017年X與母親獲單程證來港。在2018年某天，被告溜進X房間，要求X替他口交，X不肯服從，便強行壓X的頭往下。據X憶述，被告將下肢不停地「鑿」向她，令她催吐，最後更要求她吞下精液。此後被告要X口交的次數達20多次。在2018年9月至2019年初，被告又兩次強姦X，其中一次他讓X觀看色情片後，命令X模仿片中的性交動作和女性呻吟聲，要X嘗試騎在自己之上。

在2019年1月某天，適逢被告休假。X正要出門上學時，被告突然叫X入房，命令她上身伏在桌上翹高屁股，強行與她肛交。X喊痛要求停止，但被告沒有理會，最後在X肛門內射精。之後到同年2月5日，當時正值農曆新年假，一家人回內地過年，但被告和X比Y早一步回鄉，便趁機會非禮X的胸部。X以通訊軟件「QQ」告訴表姐事件。2天後，被告與妻女同床共眠，他早上醒後抓X的胸脯，X順勢將事件向母親和盤托出。被告被捕後，於警誡下否認犯案，聲稱「無做過，想搞清楚件事。」