指揮示威者向警掟磚　19歲男學生暴動罪成

前年9月21日有人發起「光復屯門公園」的示威活動，事件隨即演變成警民衝突。一名當場被捕的男學生，及後被控暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪。該男生否認控罪，經審訊後今天（7日）被裁定全部罪成。區域法院暫委法官王詩麗形容被告「全副武裝上陣」，儼如進入戒備狀態隨時作戰。她下令被告還押至5月28日判刑，期間只為被告索取背景報告，拒絕辯方索取勞教中心報告的建議。

19歲被告李浩銘被控於2019年9月21日，在屯門時代廣場外連同其他身份不詳者參與暴動；以及同日同地管有一支行山杖。控方指當日屯門的公眾遊行結束後，大批蒙面示威者前往屯門時代廣場外的行車路上集結，在警方多次警告後仍拒絕散去。當時被告站在示威者的前線，手持自製的金屬盾牌及行山杖，並帶上頭盔、防毒面具等防具，用行山杖敲打路障發聲，又指示身旁示威者向警方投擲磚頭。及後示威者衝擊警方防線，多次向警方投擲磚頭及汽油彈，並用消防喉向警方射水。

案件今天在西九龍法院裁決，法官指當時現場有示威者投擲汽油彈和磚塊，蓄意使用暴力與警方對峙，明顯有着共同目的，除破壞社會安寧，也令其他市民合理地感到害怕，故裁定案發時現場發生暴動。而被告身處其中並擔當積極角色，因此亦裁定被告暴動罪成。此外，若被告單單參與示威，根本毋須帶備眼罩、面罩、索帶及涉案行山杖，認為被告當日是全副武裝上陣隨時作戰。法官因此裁定被告的行山杖是用作傷人之用，管有攻擊性武器罪亦因而罪成。