申遊行被拒後開記招　伍健偉等7人認違禁聚令

去年7月，組織「天水連線」申請舉行「元朗721一周年遊行」被拒，有6名組織成員於原定遊行日在元朗港鐵站舉行記者會，其中包括現因泛民初選涉違《港區國安法》案而被還押的伍健偉，結果演變成警民衝突。事後有7人被分別票控組織或參與違反禁聚令的聚集。案件今天（7日）在屯門法院提訊，7人均認罪，結果伍健偉及另一人被判罰款1萬港元，其餘5人各被判罰5000港元。

元朗區議員伍健偉及林進被控「組織受禁群組聚集」，指他們於2020年 7 月 19 日下午 2 時許，在元朗港鐵站地面G出口，無合理辯解而組織受禁群組聚集。他們今被判罰款1萬港元。另外元朗區議員侯文健、陳樹暉、梁德明、區國權，以及天水連線成員黃卓賢，被票控一項「參與受禁群組聚集」，指他們於同日同地，無合理辯解而參與受禁群組聚集。他們5人則被判罰款5000港元。

案情指，當日下午2時許，警員見到元朗站有大批記者聚集，而記者前面正是元朗區議員伍健偉、林進及區國權。警方用擴音器警告現場人士，伍、林、區及陳樹暉便叫口號，警員用「橙帶」包圍 4 人。伍、林在橙帶內以揚聲器呼籲群眾聚集，陳進入警方封鎖線，林宣布將舉行記者會。由於眾被告在多次警告下並無離去，最終被票控。

林進聽取承認事實後，解釋當時召開記者會只是想解散遊行，而非警方所指的聚集。裁判官梁雅忻質疑當日已有警員在場阻止聚集，期間更有被告叫口號，認為林的說法與承認事實相違背。林強調自己認罪，惟官指「你可以選擇認罪，但法庭都可以唔接受」。伍健偉亦有類似陳述，他指自己作為活動召集人，有責任向傳媒交代遊行取消的事宜。他強調自己當時是召開記者會，而不是呼籲人群聚集，不過會認罪。裁判官斥「唔好當我橡皮圖章好冇？我有責任釐清案情」。官將案押後並觀看相關片段，最後接納7人認罪並判處罰款。