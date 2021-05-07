財會通過注資46億重建空郵中心　議員轟郵政署連年虧蝕管理差

政府早前提出重建位於香港國際機場的空郵中心，以應付未來15至20年的郵件量。財務委員會今午（7日）在舉手表決下通過相關撥款申請，涉及向郵政署營運基金注資46.11億港元，以全額資助有關重建計劃。會上有議員關注香港郵政過去3年均錄得虧蝕，質疑重建空郵中心後仍要納稅人補貼營運；又批評政府今次選擇全額資助重建計劃，做法並不恰當。

審議期間，議員蔣麗芸批評，香港郵政過去3年均錄得虧蝕，擔憂空郵中心落成後，仍然需要納稅人無了期補貼營運；又關注政府在1995年興建現有空郵中心時，其中數億港元的興建資用屬政府借貸，質疑今次為何不再採用有關財政安排，而採用全額資助安排。金融界議員陳振英亦關注工程費用問題，質疑以建築樓面計算的造價過高；又關注郵政署取得全額資助後，未來會否凍結郵費。

航運及交通界議員易志明發言時表明支持項目，指自己曾參觀現有空郵中心，發現用人手處理郵件的效率低，與其他速遞公司相比，猶如「天與地」。不過，他批評當局爭取議員支持項目的手法，建議應向議員播放影片，說明現時效率如何低，以及重建後可以如何提高效率；又建議政府設立郵政編碼制度，便利其他速遞公司。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應時表示，雖然本地郵件式微下「做一單蝕一單」，但國際郵件及電子商貿郵件一直有盈利，而且每年均錄得增長。陳又指出，目前空郵中心處理國際郵件及電子商貿郵件的比率已達80%，憂慮若不進行重建，未來連現有客戶均未能完全照顧。

而郵政署署長朱曼鈴則表示，其建築造價與其他工業用樓水平相約，至於日後郵費調整方面，要視乎未來營運情況而定。當局又強調，一旦項目獲通過後，會在設計時盡力縮短興建時間，讓新的空郵中心可以盡快投入服務，又會聘用業界人才加強管理效率。