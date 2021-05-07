港鐵站濫取樣本包網上炒賣 　無業漢被捕檢19張八達通

近日變種病毒出現，政府要求37萬外傭須在後日(9日)限期前完成檢測，令近日檢測量大增掀起「搶樽潮」。警方早前接獲線報，指有人在檢測樣本包派發點大量索取樣本包後，再在網上交易平台轉售圖利，經深入調查後，昨日(6日)以涉嫌盜竊拘捕一名55歲男子。

網絡安全及科技罪案調查科范俊業總督察表示，為了防控疫情，醫管局安排轄下47間普通科門診診所及121間郵局派發樣本收集包，並在20個港鐵站設置自動派發機，方便市民免費索取進行病毒檢測。惟警方近日接獲市民舉報及留意不同媒體報道，發現有不法分子在不同派發點大量索取樣本收集包，並在多個網上交易平台轉售圖利。

有見及此，網罪科展開深入調查，成功鎖定一名目標無業男子，昨日在太子將他拘捕，並在其住所檢獲53套未經使用的樣本包、19張八達通卡和4部手機。根據調查所得，疑犯相信在本月初開始犯案，一般選擇清晨時分前往港鐵太子站，利用多張八達通卡從自動派發機取得樣本包，並於網上以每個25港元放售，交易時再與顧客議定在港鐵站交收或速遞送貨，據悉「生意興隆」，已向20多個客人售出約90個樣本包，最高峰一日售出30個。被捕人士現正被扣留調查，初步相信他是單獨犯案，但仍會追查有無集團操控，不排除有更多人被捕。

范補充，警方已就事件聯絡不同網上交易平台，表明交易的物品涉及違法，目前有部分相關貼文已被刪除，而市民如明知或相信樣本包屬贓物，並參與處理、收受或變賣，有機會牽涉處理贓物。警方明白市民經歷一段漫長而艱辛的日子，呼籲市民在抗疫關鍵時刻應同舟同濟、同心抗疫，切勿採取自私行為，濫用政府的抗疫資源，以免影響有需要人士適時檢測，阻礙本港戰勝疫情的進度。