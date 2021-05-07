興訟後潛逃海外　高院斥許智峯侮辱公眾良知

正被香港警方通緝的前民主黨議員許智峯，去年就2019年示威期間的西灣河警長開槍事件，以及深水埗的士司機撞人事件提出私人檢控，惟律政司介入案件後檢控被撤銷。之後許向高院提出司法覆核，質疑律政司撤控的決定。但他於去年底棄保潛逃到海外，律政司早前要求法庭不要受理他的司法覆核申請，高院法官李運騰今日（7日）頒判詞，決定拒絕許的覆核申請，並下令許須向律政司支付訟費。法官更斥責許透過誤導法庭及警方潛逃海外，行徑損害司法尊嚴，有辱公眾良知。

判詞透露，許智峯就他面對的其他刑事案，於去年11月6日向法庭申請放寬保釋條件，要求法庭准他於去年11月底以公務理由短暫離港，遠赴丹麥出席一些會議交流，而在他獲准離港後6天（即去年11月12日），他便辭任立法會議員的職務，他於去年11月17日提出今次的司法覆核訴訟。警方在收到他的行程表後，亦准他於去年11月30日至12月4日離港。但許於去年12月3日在社交網站發表聲明，正式宣布要暫別香港，就此流亡。而他亦缺席今年1月26日的法庭聆訊，被法庭頒下拘捕令通緝。

法官在判詞表示，法庭有理由相信，許智峯是有計劃誤導法庭及警方，意圖逃避他要面對的刑事審訊，從表面看來，他在提出今次的司法覆核之前就已有計劃潛逃。法官認為，許藉提供誤導資訊取回旅遊證件及離境，其行為已構成刑事藐事法庭，確有損司法公正的尊嚴，有辱公眾良知（affront public conscience）。即使代表許的律師提出，就算許身為逃犯，其法律權益都應該受到保障；但法官就認為，許在涉案的兩宗私人檢控當中都無個人利益，保障逃犯權益的原則並不適用在他身上。

法官指出，律政司只是撤銷許的私人檢控傳票，並非對2宗案件的涉事者不提證供起訴。即使法庭不受理今次司法覆核，有關受影響人士仍可以透過民事索償方式，向涉事的警長及的士司機提出訴訟。