入境處首破速遞假身份證集團　一條龍安排內地人打黑工

入境處於前年年底採取代號「獵途」行動，成功搗破一個黑工偽證集團。集團專門安排內地人士來港非法工作，並為他們提供偽造香港身份證以找尋工作。處方當時拘捕27人，其中3名為集團主腦，均是內地人；其中1名內地女主腦今日﹙7日﹚因4項串謀製造虛假文書，被判罪成入獄16個月。入境處指，有關案件為近5年拘捕最多人的黑工案，亦是首次發現有人用速遞公司由內地郵寄偽造身份證來港。

入境處助理首席入境事務主任﹙調查﹚劉永基表示，前年10月收到案件後即展開調查，發現有人利用速遞公司寄送郵件來港，而郵件內藏的利是封是藏有偽造身份證。入境處事後鎖定收件地點進行調查和監控，其後作出突擊行動，先拘捕3名集團主腦。人員其後搜獲13張偽造身份證，並發現他們以非法手法為他人介紹黑市工作。人員隨後再拘捕24人，包括16名內地黑工，以及8名港人，當中2名港人為僱主，6人為懷疑洩露個人資料人士。

劉永基指，集團以通訊應用程式招募內地人士來港打黑工， 每人收取1.8萬元人民幣作介紹費，另外收取1500元人民幣作住宿費，寄住地方集中在深水埗及北角一帶。集團收費後，就會從內地偽造有關香港身份證，並速遞來港給予已在香港逗留的有關人士作求職用， 例如食肆洗碗工及洗衣房雜工等。該集團以一條龍方式經營，會為持假證者提供教授廣東話，以應付面試需求。

他又指，以往偽造身份證後，多數以他人運送來港，今次首次發現安排以速遞公司運送，估計有關方法是避免處方調查追蹤。

入境處指有關集團偽造的身份證質素差劣，例如真香港身份證有全息圖及波浪立體效果，但假證則沒有；真身份證背面以紫外光照射，會有煙花圖案，假證則沒有。

案件除了3名內地主腦定罪，另外16黑工和一名僱主已被起訴。處方表示，案件仍在調查中，但相信有關偽造身份證集團，已被瓦解。