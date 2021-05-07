出席聚會菲傭基因排序與印裔男脗合　東涌菲傭女僱主涉多代傳播

東涌映灣園菲傭的女僱主料屬第三或第四代傳播的個案。

帶變種病毒印度裔男子及其菲籍女友人爆出曾於上月參與聚會，菲籍女友人的胞兄及女友等其後亦與東涌映灣園菲傭等人舉辦生日聚會，令變種病毒傳播鏈終浮現。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(7日)公布，該傳播鏈涉及今日確診的67歲主婦，她自住興華(二)邨豐興樓一個單位，為該名菲籍女友人(個案編號11672)之母，兩人皆為早前由杜拜抵港的印度裔變種病毒患者(個案編號11643)相關個案，令該群組涉及的確診個案增至8宗。

歐續指，該名主婦本周三(5日)被界定為密切接觸者，因有輕微發燒被送入東區醫院急症室，被驗出有「N501Y」及「E484K」雙重變種病毒株，而且其CT值達34，體內亦被驗出抗體。

該名主婦的兒子、孫兒，連同其子女友，曾於4月9日至5月1日居於在上址，當局列作密切接觸者，3人被送入隔離營檢疫，中環置地「Oliver」及3樓「Urban bakery」分別為其子及其女友工作地點，上述2個地點員工均須送檢。

3人亦曾於4月18日邀請幾位朋友到深水埗福榮街37號家中開生日派對，期間無戴口罩及飲食，有份出席的鰂魚涌康怡花園菲傭(個案編號11793)、薄扶林豪峰菲傭(個案編號11797)及東涌映灣園菲傭(個案編號11773)隨即確診。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊公布，剛就最近涉及南非變種病毒的本地個案完成全基因組排序，發現曾出席生日聚會的鰂魚涌康怡花園菲傭及薄扶林豪峰菲傭的病毒基因排序與印度裔男(個案編號11643)、東涌映灣園菲傭及映灣園菲傭的10個月大少主(個案編號11774)百分之百吻合。

東涌映灣園菲傭的女僱主(個案編號11792)的病毒基因與其他個案亦高度相似，病毒基因只多了一個突變， 顯示她是傳播鏈中較後期被感染，料屬第三或第四代傳播的個案。