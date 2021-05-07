兒童事務委員會關注貧窮線準繩度　倡改以家庭開支訂立貧窮線

本港最新一份貧窮報告中，兒童貧窮率在政策介入後達17.8%，貧窮兒童增18.12萬人。兒童事務委員會今日(7日)召開第10次會議，委員們關注現時的貧窮線能否準確反映兒童貧窮情況，促政府改以家庭開支、而非用家庭收入制訂貧窮線；另外，有委員提到在職家庭津貼，兒童獲得的津貼額要跟隨父母的工時決定，並不合理，要求當局就職津中的兒童津貼訂出劃一金額。

兒童事務委員會委員吳堃廉指，會議較多時間集中討論兒童貧窮的情況。有委員提出現時的貧窮線，以家庭收入制訂，認為難準確反映兒童貧窮情況，建議改為以家庭開支作估量，從中亦可細分家庭在各方面的開支，才能真實反映兒童的貧窮情況、及生活質素。政府代表則指，當局現時並非每年都會進行住戶開支統計調查，較難以開支制訂貧窮線。

吳續指，另有委員認為職津中的兒童津貼不應與父母工時掛勾，強調兒童的需要不會因為父母的工時而有所改變，提議當局就職津中的兒童津貼訂出劃一金額。惟政府代表未有正面回應，只重提政府早前公布已推出有時限特別援助，如放寬職津門檻，已幫助到不少市民。