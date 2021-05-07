高鐵站下周六起特別開放10天　為乘客辦理退票手續

新冠肺炎疫情持續逾年，高鐵香港段亦已停駛超過1年。港鐵今(7日)表示，經審視考慮後，下周六(15日)起至24日會開放高鐵西九龍站地下一層票務大堂，為仍未辦理2020年退票的的顧客安排退款。港鐵又指，已先後處理2.7萬張透過香港高鐵網站、電話熱線或使用信用卡購買的車票。

港鐵表示，持有透過香港購票渠道購買車票者，包括網站、購票熱線、指定代理或於西九站等，可於車站特別開放期間，每天早上9時至晚上9時，親身到站內辦理退款。屆時需提供車票或購票證明，以及購票時使用的身份證明文件以辦理手續，顧客如未能於這段時間前往西九站，可待日後高鐵服務重啟後的90日內到站內辦理車票退款。

港鐵續稱，由於西九站仍然關閉，只有前往辦理車票退款的顧客可以進入該站，顧客須使用車站A出入口，並出示相關購票憑證才可進站，長者或有需要人士可與1名照顧者一起進站。港鐵強調進站人士需全程載口罩，並量度體溫等。