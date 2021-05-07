2女童網聊遭威脅傳不雅照　30歲無業漢涉7罪落網

警方前日(5日)接獲一名女子報案，指發現其8歲女兒手機有自拍的不雅照，追問下發現她與另一位10歲女童在去年12月至今年4月期間，經一個社交平台認識一名男子，期間該男子多次恐嚇及要求2女童向他傳送不雅照及影片，2名女童依從指示提供不雅照。惟男子其後苛求女童傳送更多不雅照，並威脅若果不從，會在網上發布女童在社交媒體上的資料。

屯門警區刑事調查隊梁冠灝督察表示，警方經調查後，鎖定一名涉案男子，昨日(6日)晚上在天水圍區以涉嫌「刑事恐嚇」及「利用、促致或提供未滿十八歲的人以製作色情物品」拘捕一名姓黃(30歲)無業男子，同時檢獲1部手機，他現正被扣留調查。梁又指，被捕男子透過社交平台結識女童，先向她們索取普通照片，其後變本加厲，再苛索更多暴露的照片。

梁續稱，警方於調查期間發現涉案男子曾於行人路駕駛電動單車，他另涉「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「無牌駕駛」等5罪被捕。警方呼籲家長應留意子女在網絡上的行為，提醒他們應該在網絡保持個人安全意識。